POSTIMEES В ПАРИЖЕ Крегор Зирк наслаждается Олимпиадой, но находит бассейн немного мелким

«Такое все еще случается, хотя и редко. На арене также было слишком громко, я услышал слишком много аплодисментов. Но это тоже то, что мы не можем контролировать, - объяснил он. - Ну и эта медиаплощадка длиной в полкилометра!».

Такие (во всех отношениях подходящие для Олимпийских игр) масштабы возможны благодаря тому, что парижские олимпийские соревнования по плаванию проводятся не в обычном бассейне, а на крупнейшей крытой арене Европы под названием La Defense Arena.

Чтобы дать вам представление о размерах: в апреле поп-звезда Тейлор Свифт дала здесь концерт перед 42 000 человек. Однако в олимпийскую пору на многоместную арену не давит столько любителей плавания, так что спортсменам приходится выступать перед 15 000 человек.

Но и этого было достаточно; как метко сказал Зирк о веселье: «То, что здесь происходит, это мощно! С точки зрения пар следящих глаз, то это самая большая арена, на которой я выступал. Свободных мест всего несколько, а когда поднимаешь взгляд с арены на трибуну, то и лиц людей не различить - очень круто!».

Однако есть одно «но» в этом олимпийском бассейне: построенный здесь специально бассейн мельче обычного: глубина всего 2,14 метра, что - по крайней мере, на уровне теории - не благоприятствует слишком быстрому плаванию.