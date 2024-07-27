Пловец Крегор Зирк открыл сегодня свою программу на парижской Олимпиаде на дистанции 400 метров вольным стилем, где его время 3:49,59 принесло ему 22-е место в соревновании 37 спортсменов. Хотя и время, и место были хуже, чем в Токио (3:47.05 и 15-е), наш пловец прибыл в зону интервью с улыбкой на лице.
POSTIMEES В ПАРИЖЕ ⟩ Крегор Зирк наслаждается Олимпиадой, но находит бассейн немного мелким
Перевод: Павел Соболев
«Я очень доволен. Как я уже говорил, некоторое время я не знал, буду ли я плыть на Олимпиаде в непрофильном виде, но в итоге мы обнаружили, что плюсы перевешивают минусы. Если бы я сегодня проплыл дистанцию на три секунды медленнее, то пусть было бы так. Я хотел испытать веселье, подготовку и процесс, я очень рад, что вышел на старт», – сказал Зирк, который в целом сосредоточен в Париже на дистанции 200 метров баттерфляем.
Чтобы простому человеку это было лучше понятно, мы также попросили нашего пловца объяснить, какие процессы он имел в виду и как выглядел его день сегодня. «Ну, вообще-то, все начинается накануне, когда я ложусь спать, но…», - начал он издалека.
«Сегодня, когда я проснулся утром, первой задачей были автобусы: как мне до них добраться, как они ездят и вообще какое тут движение. Потом переходим к бассейнам на арене и ситуации там: в разминочном бассейне, например, очень много людей».
По словам Зирка, также много времени ушло тут на то, чтобы пройти в первую колл-комнату, куда спортсмены должны явиться в назначенное время перед соревнованиями, и куда нельзя опоздать больше чем на минуту, что едва не произошло с Зирком в Токио.
«Наконец, много времени берет и вся процедура старта, потому что когда мы идем на стартовые трибуны, до момента, когда будет дан старт, тут прошло около двух минут, а на обычных соревнованиях это время составляет где-то 30 секунд», - рассказал Зирк.
«Такое все еще случается, хотя и редко. На арене также было слишком громко, я услышал слишком много аплодисментов. Но это тоже то, что мы не можем контролировать, - объяснил он. - Ну и эта медиаплощадка длиной в полкилометра!».
Такие (во всех отношениях подходящие для Олимпийских игр) масштабы возможны благодаря тому, что парижские олимпийские соревнования по плаванию проводятся не в обычном бассейне, а на крупнейшей крытой арене Европы под названием La Defense Arena.
Чтобы дать вам представление о размерах: в апреле поп-звезда Тейлор Свифт дала здесь концерт перед 42 000 человек. Однако в олимпийскую пору на многоместную арену не давит столько любителей плавания, так что спортсменам приходится выступать перед 15 000 человек.
Но и этого было достаточно; как метко сказал Зирк о веселье: «То, что здесь происходит, это мощно! С точки зрения пар следящих глаз, то это самая большая арена, на которой я выступал. Свободных мест всего несколько, а когда поднимаешь взгляд с арены на трибуну, то и лиц людей не различить - очень круто!».
Однако есть одно «но» в этом олимпийском бассейне: построенный здесь специально бассейн мельче обычного: глубина всего 2,14 метра, что - по крайней мере, на уровне теории - не благоприятствует слишком быстрому плаванию.
А именно, волны в мелком бассейне быстрее отскакивают от его краев, стенок и дна, из-за чего в бассейне возникает небольшая рябь. «Спцеиальные бассейны не являются чем-то новым в плавании, все последние чемпионаты мира проводились в таких, но в целом они действительно менее глубокие», - говорит Зирк, который уже десять лет участвует во взрослых титульных соревнованиях и для которого этот бассейн также является самым неглубком из тех, в которые он прыгал.
Однако здесь важно подчеркнуть, что все соответствует регламенту: правилами предусмотрено, что минимальная глубина бассейна составляет 2 метра. Действительно, рекомендуется, особенно если там проводятся другие мероприятия, например, водное поло, или синхронное плавание, обеспечивать глубину до 3 метров.
Зирк просто резюмирует глубину драмы: «Может быть, спортсмены привыкли к немного другому бассейну, но условия здесь равны для всех. Кроме того, в таких неглубоких водоемах тоже устанавливались мировые рекорды, причем совсем недавно».
Зирк снова прыгнет в олимпийский бассейн во вторник, когда запланировано его главное соревнование: 200 метров баттерфляем. Что он будет делать в эти два дня? «Я отдохну, ну, еще зайду в бассейн и сделаю небольшие тренировки, но ничего очень крупного. Мы сохраним наше чувство и форму», - заключил он.