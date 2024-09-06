Сусанна Кауль не сумела пройти в финал Паралимпиады

С этим результатом спортсменка заняла 13-е место и не смогла выйти в вечерний финал. Чтобы попасть в восьмерку сильнейших было необходимо проплыть дистанцию со временем 1.11.91.

На дистанции 50 м вольным стилем Кауль заняла 15-е место (29,76).

«Я очень довольна! Как и в первом старте, мое время и место могли бы быть лучше – эти результаты даже близко не стоят с моими личными рекордами. Однако я очень довольна, что смогла здесь выступать – хотела бы плавать еще и еще», - сказала Кауль после соревнований.

«Если после старта на 50 м вольным стилем я чувствовала, что выложилась максимально, то сегодня у меня было ощущение, что, может быть, еще немножко осталось. 100 м - гораздо более непредсказуемая дистанция, и ее нужно проплывать разумно. Не могу злиться на себя, я хорошо выступила», - добавил она.

Три года назад в Токио Кауль финишировала десятой на дистанции 50 м вольным стилем и 13-й на дистанции 100 м вольным стилем.

В субботу на паралимпиаде будет соревноваться последний спортсмен эстонской сборной – Матц Топкин (S4), который будет соревноваться на дистанции 50 м на спине.

В паралимпийскую сборную Эстонии пошли пять спортсменов: пловцы Матц Топкин, Робин Ликсор и Сусанна Кауль, метатель диска Эгерт Йыэсаар и триатлонистка-дебютантка Лаура-Лийс Юурсалу.