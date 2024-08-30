В Париже продолжается Паралимпиада. Сегодня на соревнования среди пловцов вышел и представитель Эстонии Робин Ликсор (SB8), который на дистанции 100 м вольным стилем занял 11-е место (1.13,65).
Эстонскому пловцу не хватило секунды, чтобы выйти в финал Паралимпиады
Ликсор вышел на дистанцию во второй группе, где занял пятое место. В финал из предварительных заплывов выходили восемь пловцов, показавших наилучший результат. Еще двое проходили в качестве запасных. Ликсора от места в финале отделяла лишь секунда.
Последним место в финале обеспечил китайский пловец Хайцзяо Сю со временем 1.12,66. Самым быстрым в предварительных заплывах оказался спортсмен, выступающий под нейтральным флагом, Андрей Калина. Его время 1.10,61.
Следующие паралимпийские соревнования, на которых будут выступать эстонские спортсмены, пройдут в воскресенье. Впервые Эстонию на паралимпийском триатлоне представит Лаура-Лийз Юурсалу.