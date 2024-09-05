Участвовавшая в парижской Олимпиаде спортсменка, которую бойфренд облил бензином и поджег, умерла в больнице

Инцидент произошел в доме 33-летней спортсменки.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу, но усилия медиков по спасению жизни бегуньи не увенчались успехом.

Сегодня Федерация легкой атлетики Уганды на своей странице в соцсети Х сообщила о смерти Ребекки Чиптегеи.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чиптегеи, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», - говорится в сообщении.

Чиптегеи на Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.