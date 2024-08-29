Пловчиха Сусанна Кауль завоевала на Паралимпиаде 15-е место

Кауль показала время 29,76 на дистанции 50 метров вольным стилем. С этим результатом она стала седьмой в первом заплыве и 15-й в общем зачете.

Для выхода в финал эстонке нужно было улучшить свой личный рекорд (28,87) примерно на полсекунды.

На квалификации также был установлен и мировой рекорд: американка Кристи Рэли-Кроссли проплыла дистанцию со временем 27,28.

«Конечно, я недовольна, никто не хочет быть последним, и результат далек от хорошего, - сказала Кауль пресс-службе Эстонского паралимпийского комитета после соревнований. - В то же время я сегодня сделала что могла. Для меня было неожиданностью, что конкуренты так мощно плыли – параплавание заметно развивается».

Помимо американки, в финал вышли австралийка Алекса Лири (27,69), канадка Орели Ривар (27,38), китаянка Йи Чен (27,73), итальянка Алессия Скортечини (27,98), француженка Эмелин Пьер (28,18), австралийка Жасмин Гринвуд ( 28,23) и бразильянка Мариана Рибейру (28,26).

Эстонка Сусанна Кауль на Паралимпийских играх выступит еще на дистанции 100 метров на спине. Соревнования пройдут 6 сентября.