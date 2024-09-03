Sky Sports сообщает, что угандийскую бегунью, участницу Олимпиады 2024 Ребекку Чептегеи облил бензином и поджег ее бойфренд. Девушка, пришедшая на олимпийском марафоне к финишу 44-й, получила ожоги 75% тела.
Бойфренд облил бензином и поджег участницу парижской Олимпиады. Девушка в тяжелом состоянии
Как сообщается, пара повздорила, и бойфренд спортсменки Диксон Ндиема вылил на нее канистру бензина, после чего поджег.
33-летняя бегунья была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ндиема также получил ожоги и находится в больнице.