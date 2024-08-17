Работа со львами. Впервые в истории рефери из Эстонии судили олимпийские матчи

Дмитрий Мелисс только вернулся домой из Парижа. И рассказал, как это все было.

Судейскую карьеру Мелисс начал более десяти лет назад - как сам говорит, в 2008-2009 годах. Началось все случайно: до этого были занятия боксом, потом статус ветерана, просьба прийти на турнир и посудить…

- А я же ничего не знаю, не умею. Но не отказал, пришел на турнир, включился в работу. Так постепенно все затянуло. Потихоньку начал сдавать экзамены на тренерские категории, и уже в 2010 году меня пригласили работать на чемпионат Эстонии. Спустя два года, в 2012 году, я уже сдал экзамен на международную категорию, получил одну звезду. Но пока еще обслуживать чемпионаты мира и Олимпиады не имел права. Пошел дальше: в 2016 году сдал экзамен и получил уже две звезды; в 2018 году сдал еще один экзамен, чтобы получить максимальное количество звезд - три. Все прошло успешно.

Три звезды - это высший судейский статус в боксе и это значит, что я могу обслуживать все континентальные соревнования. И, конечно, это выводит на новый уровень: например, мы с Яковом сейчас находимся в топ-20 судей боксерских соревнований.

- Удивительно, что про вас, на самом деле, так мало информации.

- Те, кто интересуются боксом, про нас знают. Я просто за славой не бегаю, делаю свою работу. Пришел вызов - поехал работать.

- Мне кажется, что когда в таком статусе попадаешь на Олимпиаду, хочется кричать об этом во все горло всему миру.

Да, событие огромное, но на самом деле, мы не имели права до Олимпиады и во время проведения Игр делиться какой-либо информацией. Только после.