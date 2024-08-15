Невероятно: спортсменка преодолела большую часть марафона со сломанной ногой

33-летняя спортсменка пробежала марафон за 2:51.03 и заняла 78 место. Она проиграла своему личному рекорду почти полчаса. Но как выяснилось позже, чудом оказалось то, что она вообще добралась до финиша

«Это было очень тяжелое соревнование. Склоны вообще не помогали – наоборот, спуски стали просто агонией. И становилось все хуже. Уже на половине горы поняла, что это становится пыткой», - рассказала Харви в интервью BBC.

Она закончила гонку со стрессовым переломом бедренной кости. За несколько недель до олимпийского старта у нее уже были проблемы с бедром, но такого сурового результата никто не ожидал. Харви призналась, что нога начала болеть уже после первых трёх-четырёх километров.

«Олимпийский драйв помог преодолеть маршрут. В любой другой гонке я бы снялась с соревнований, потому что не могла нормально бежать. Боль была очень сильной. Но я просто хотела преодолеть олимпийский марафон», - объяснила Харви.

После соревнований она даже не смогла опираться на ногу. Тем сильнее бегунья удивилась тому, что вообще добежала до финиша.

Олимпийский марафон выиграла Сифан Хассан со временем 2:22.55