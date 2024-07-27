На Олимпиаде в Париже эстонский пловец Крегор Зирк выиграл сегодня свой предварительный заплыв на дистанции 400 м вольным стилем, но в финальный заплыв не пробился.
Крегор Зирк занял на Олимпиаде на дистанции 400 м вольным стилем 22-е место
Он показал результат 3:49,59, что принесло ему 22-е место в этой дисциплине на Олимпиаде в Париже.
Лучшим в квалификации был немец Лукас Мяртенс с результатом 3.44,13. От попадания в финал Зирка отделило 3,84 секунды.
Основной дистанцией Зирка на Олимпийских играх будут 200 м баттерфляем.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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