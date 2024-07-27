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Олимпиада

Нелли Дифферт пробилась на Олимпиаде в 1/8 финала

rus.postimees.ee
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Нелли Дифферт на пресс-конференции в Париже.
Нелли Дифферт на пресс-конференции в Париже. Фото: Tairo Lutter

Эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт победила в своем первом поединке на Олимпиаде в Париже в индивидуальном турнире шпажисток.

Дифферт победила Йенг Канг из Южной Кореи со счетом 14:13. Основное время поединка принесло ничейный результат, в овертайме Дифферт удалось осуществить решающий укол, что вывело ее в стадию 1/8 финала.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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