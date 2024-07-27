Прямой эфир ОИ в Париже. В баскетбольном матче группового этапа играют команды Германии и Японии

Соревнования по баскетболу пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. Будут разыграны по два комплекта — в классическом виде и в 3×3 — наград среди мужчин и женщин. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов. В турнире 3×3 примут участие 8 мужских и 8 женских команд, в каждой — по 4 спортсмена.