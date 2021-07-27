Видео ⟩ Главный тренер Кааберма: девочки поддерживают друг друга, шансы в финале у нас есть

«Те семь команд, которые попали на Олимпиаду, все были более-менее равны. Включая нашу команду», - сказал тренер еще в тот момент, когда было непонятно, попадет ли вместе с Эстонией в финал Китай или Южная Корея. Теперь известно, что эстонские спортсменки будут биться с кореянками, но Кааберма добавил еще тогда, что шансы на победу есть независимо от того, кто станет соперником.

С какими чувствами Кааберма наблюдал за четвертьфиналом и полуфиналом? Нервничал ли он? «Тренерская работа такая и есть, она нервная. Как вы знаете, мы сразу отстали от Польши, но собрались и победили. С Италией мы сразу вышли вперед, затем последовали нервные моменты, но девочки справились», - описал тренер, подчеркнув, что настроения и атмосфера в женской сборной очень хорошие и теплые.