Международный олимпийский комитет заявил, что российским журналистам, освещающим Олимпиаду-2024 в Париже, запрещено будет использовать символику своей страны, в том числе и символ Z.
Зигующим тут не место. Работающим на Олимпиаде в Париже российским журналистам запретят несколько вещей (1)
На олимпиаде будет запрещена любая демонстрация официальной символики России, а также любой символ, выражающий политические взгляды. За это может быть наложено наказание.
«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сказали в МОК.
МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов, при этом спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.
Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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