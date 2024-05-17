На олимпиаде будет запрещена любая демонстрация официальной символики России, а также любой символ, выражающий политические взгляды. За это может быть наложено наказание.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — сказали в МОК.

МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов, при этом спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.