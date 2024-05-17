Действующий чемпион мира по десятиборью и один из претендентов на медали Парижской Олимпиады Пирс Лепаж не откроет свой сезон в эти выходные.
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Должен был участвовать, но отказался. Почему лучший в мире десятиборец пропускает важные соревнования?
Канадец, чей рост составляет целых 204 см, в эти выходные должен был участвовать в престижном многоборье Гетциса, наравне с действующим олимпийским чемпионом Дэмианом Уорнером и бронзовым призером предыдущего чемпионата мира Линдоном Виктором.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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