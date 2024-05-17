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Должен был участвовать, но отказался. Почему лучший в мире десятиборец пропускает важные соревнования?

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Пирс Лепаж.
Пирс Лепаж. Фото: KAI PFAFFENBACH

Действующий чемпион мира по десятиборью и один из претендентов на медали Парижской Олимпиады Пирс Лепаж не откроет свой сезон в эти выходные.

Канадец, чей рост составляет целых 204 см, в эти выходные должен был участвовать в престижном многоборье Гетциса, наравне с действующим олимпийским чемпионом Дэмианом Уорнером и бронзовым призером предыдущего чемпионата мира Линдоном Виктором.

Сейчас выяснилось, что Лепаж не будет выступать в Австрии. Причины пояснила легкоатлетка Джорджия Элленвуд, которая тренируется вместе с 28-летним чемпионом у одного тренера – Грегори Портного.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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