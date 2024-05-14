Роковое невезение. У обладателя мирового рекорда заканчивается время

Для многоборцев квалификационный период на парижскую Олимпиаду фактически стартовал еще 31 декабря 2022 года, но по иронии судьбы Майеру за это время не удалось собрать ни одного десятиборья.

Прошлый сезон начался для француза удачно: в марте в Стамбуле он стал чемпионом Европы в закрытых помещениях, набрав 6348 очков. Но в семиборье. В межсезонье прошлым летом француз решил выступить лишь единожды: на чемпионате мира в Будапеште. Однако соревнования пришлось прервать из-за травмы.

После этого 32-летний Майер надеялся выполнить норматив на соревнованиях в Австралии в конце года, но из-за череды сложившихся обстоятельств так и не смог выйти на старт.

Третью попытку выполнить норматив француз предпринял в середине марта, когда принял участие в турнире Aztec Invitational, проходившем в Калифорнии (США). Там все начиналось многообещающе, но на разминке при прыжке в высоту он слишком сильно повредил бедро, поэтому от соревнований пришлось отказаться.

Уже тогда французы начали переживать по поводу Олимпиады, но Майер успокоил соотечественников. «Не волнуйтесь, вскоре увидимся на дистанции. Большое спасибо за все сообщения», - написал француз в Twitter.

Возвращение на старт должно было состояться на чемпионате Франции в эти выходные, но местное издание Progrès пишет, что Майер пока не выступит в Ойоннаксе из-за проблем со здоровьем.

Организаторы также не смогли сообщить изданию, можно ли будет увидеть французского рекордсмена мира на соревнованиях. Ни Майер, ни его менеджер пока не прокомментировали ситуацию.

В любом случае положение 32-летнего француза выглядит сложным, ведь только выполнение олимпийского норматива (8640 очков) гарантировало бы ему путевку в Париж. Но выступление с 8300 баллами также может поспособствовать Майеру попасть на Олимпиаду благодаря позиции в рейтинговой таблице, но это все под большим вопросом.

Наконец, возникает вопрос, сможет ли вообще Майер, и без того измученный травмами, пройти два десятиборья в течение двух с половиной месяцев, ведь если он попадет на Олимпийские игры, ему придется и там выступать...