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Подросток планировал теракт во время Олимпиады в Париже

rus.postimees.ee
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Совсем скоро стартуют Олимпийские игры в Париже.
Совсем скоро стартуют Олимпийские игры в Париже. Фото: Stephane DUPRAT

Французская новостная теле- и радиосеть BFM TV сообщает об аресте 16-летнего подростка, планировавшего теракт на Олимпиаде в Париже 2024.

Подросток сообщил в соцсетях о своем желании умереть мученической смертью во время проведения Олимпийских игр и намерении изготовить пояс шахида. Молодой человек интересовался, где можно найти необходимые для изготовления пояса компоненты.

Юношу задержали в доме его родителей, начато расследование. Изъяты личные вещи, СМИ сообщают, что в одной из рукописных записей содержалась декларация о верности террористической организации ИГИЛ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года.

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