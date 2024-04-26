Французская новостная теле- и радиосеть BFM TV сообщает об аресте 16-летнего подростка, планировавшего теракт на Олимпиаде в Париже 2024.
Подросток планировал теракт во время Олимпиады в Париже
Подросток сообщил в соцсетях о своем желании умереть мученической смертью во время проведения Олимпийских игр и намерении изготовить пояс шахида. Молодой человек интересовался, где можно найти необходимые для изготовления пояса компоненты.
Юношу задержали в доме его родителей, начато расследование. Изъяты личные вещи, СМИ сообщают, что в одной из рукописных записей содержалась декларация о верности террористической организации ИГИЛ.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа этого года.