Российского спортсмена могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленточки

Пользователи пожаловались в Международный олимпийский комитет – символика является запрещенной в условиях допуска на международные соревнования. Некоторые требуют отстранения спортсмена от Олимпийских игр.

«Карен Хачанов должен быть отстранён», - цитирует "Чемпионат" одного из пользователей.

«Никаких русских на Олимпийских играх. Нет такого понятия, как нейтральный российский спортсмен. Российский спорт прогнил насквозь. МОК, вы собираетесь с этим что-то делать?» — написал фанат.

«В Париже не должно быть русских. Ни спортсменов, ни болельщиков, и уж точно никаких представителей МОК. Отправьте всех игроков НХЛ. И футболистов тоже домой», — прокомментировал пост болельщик.

«Ого, большинство российских игроков показывают своё истинное лицо», — написал один из пользователей.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.