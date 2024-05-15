СМИ сообщают, что 9 мая российский теннисист Карен Хачанов (18 ATP) опубликовал в своих соцсетях фотографию с изображением георгиевской ленточки. Это не понравилось пользователям, и народ начал требовать отстранения российского теннисиста.
Российского спортсмена могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленточки
Пользователи пожаловались в Международный олимпийский комитет – символика является запрещенной в условиях допуска на международные соревнования. Некоторые требуют отстранения спортсмена от Олимпийских игр.
«Карен Хачанов должен быть отстранён», - цитирует "Чемпионат" одного из пользователей.
«Никаких русских на Олимпийских играх. Нет такого понятия, как нейтральный российский спортсмен. Российский спорт прогнил насквозь. МОК, вы собираетесь с этим что-то делать?» — написал фанат.
«В Париже не должно быть русских. Ни спортсменов, ни болельщиков, и уж точно никаких представителей МОК. Отправьте всех игроков НХЛ. И футболистов тоже домой», — прокомментировал пост болельщик.
«Ого, большинство российских игроков показывают своё истинное лицо», — написал один из пользователей.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.