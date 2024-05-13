Эстафета олимпийского огня была на грани срыва – сообщается о 23 попытках препятствовать церемонии

Официальные органы сообщают о 23 попытках сорвать церемонию – все они были предотвращены в Марселе.

«Благодаря подготовке и большой бдительности сотрудников МВД за эту неделю удалось предотвратить 23 попытки нарушить проведение празднований, связанных с эстафетой олимпийского огня», - написал Дарманен в соцсети X.

Уточняется, что семь из этих попыток были связаны с пропалестинскими демонстрациями. Кроме того, вмешаться пытались экоактивисты и защитники прав мигрантов. На их фоне четыре попытки прервать церемонию противниками Олимпийских игр выглядят уже несерьезно.

В ходе эстафеты олимпийского огня факел преодолеет расстояние в 12 000 км, огонь пронесут через 400 городов и населенных пунктов. В процессии будут участвовать около 10 000 факелоносцев, в числе которых множество известных людей.