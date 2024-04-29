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Официально В Париж поедет лишь один эстонская фехтовальщица

rus.postimees.ee
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Фехтование, иллюстративное фото.
Фехтование, иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

На состоявшейся три года назад Олимпиаде в Токио сборная Эстонии по фехтованию завоевала золото в командном зачете, а Катрина Лехис завоевала бронзу в индивидуальном зачете. Накануне окончательно подтвердилось, что этим летом Эстонию на летней Олимпиаде представит единственная фехтовальщица - Нелли Дифферт, поскольку в последних отборочных соревнованиях среди мужчин Филиппу Дьячуку не удалось получить последнюю олимпийскую путевку.

Первоначально в соревнованиях европейской зоны олимпийской квалификации, проходивших в Дифферданже (Люксембург) должен был участвовать Стен Прийнитс, но Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) отстранил его от участия в соревнованиях, поскольку он трижды не был на месте для прохождения допинг-теста.

Таким образом на турнир попал второй фехтовальщик Эстонии Дьячук, которому нужно было выиграть турнир в Люксембурге, чтобы претендовать на Олимпиаду. 25-летний Дьячук, имевший в подгруппе три победы и столько же поражений, во втором туре основной таблицы проиграл со счетом 9:15 швейцарцу Алексису Баярду.

Последняя олимпийская путевка досталась голландскому фехтовальщику Тристану Тулену, на счету которого всего одно поражение в подгруппе. В основной таблице он очень убедительно разгромил всех своих соперников, в финале победил венгра Мигеля Фразао со счетом 15:6.

Поэтому Эстонию на парижской Олимпиаде будет представлять только Дифферт, которая начнет соревнования 27 июля.

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