На состоявшейся три года назад Олимпиаде в Токио сборная Эстонии по фехтованию завоевала золото в командном зачете, а Катрина Лехис завоевала бронзу в индивидуальном зачете. Накануне окончательно подтвердилось, что этим летом Эстонию на летней Олимпиаде представит единственная фехтовальщица - Нелли Дифферт, поскольку в последних отборочных соревнованиях среди мужчин Филиппу Дьячуку не удалось получить последнюю олимпийскую путевку.
Официально ⟩ В Париж поедет лишь один эстонская фехтовальщица
Первоначально в соревнованиях европейской зоны олимпийской квалификации, проходивших в Дифферданже (Люксембург) должен был участвовать Стен Прийнитс, но Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) отстранил его от участия в соревнованиях, поскольку он трижды не был на месте для прохождения допинг-теста.
Таким образом на турнир попал второй фехтовальщик Эстонии Дьячук, которому нужно было выиграть турнир в Люксембурге, чтобы претендовать на Олимпиаду. 25-летний Дьячук, имевший в подгруппе три победы и столько же поражений, во втором туре основной таблицы проиграл со счетом 9:15 швейцарцу Алексису Баярду.
Последняя олимпийская путевка досталась голландскому фехтовальщику Тристану Тулену, на счету которого всего одно поражение в подгруппе. В основной таблице он очень убедительно разгромил всех своих соперников, в финале победил венгра Мигеля Фразао со счетом 15:6.
Поэтому Эстонию на парижской Олимпиаде будет представлять только Дифферт, которая начнет соревнования 27 июля.