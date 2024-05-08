Легендарная Татьяна Тарасова сделала неожиданное заявление по поводу войны в Украине

В российских СМИ Тарасова прокомментировала сообщение, в котором президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что председатель Китая Си Цзиньпин поддерживает перемирие во всех военных конфликтах во время парижской Олимпиады. По мнению 77-летней россиянки, следует действовать более радикально.

Тарасова, которая помогла своим воспитанникам завоевать восемь золотых олимпийских медалей, заявила в социальных сетях, что России и Украине обязательно следует заключить перемирие во время Олимпиады. В то же время она хочет даже большего.

«Мне бы хотелось, чтобы это перемирие продлилось дольше, чем на период проведения Олимпиады. Хочу, чтобы все могли жить мирно.

Многие в нашей стране считают, что это перемирие было бы лицемерием. Но я не разделяю этого мнения», - намекнула Тарасова на то, что войну в Украине следует немедленно прекратить.

Заявление Тарасовой достаточно смелое, поскольку в России не так уж много людей, которые публично выступали бы против войны или требовали ее прекращения.

В данный момент неизвестно, будет ли объявлено перемирие в военном конфликте, развязанном Россией.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут этим летом с 26 июля по 11 августа.

Телеканалы Kanal 2, Duo 5, Kanal 7, Raadio Kuku и Postimees являются официальными партнерами вещания летних Олимпийских игр в Париже и будут освещать события для своей аудитории. На русском языке новости будут транслироваться на Kanal 7 и RusPostimees.