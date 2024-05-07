Китай поддерживает идею Макрона о перемирии в Украине

Руководитель Китая сейчас находится с визитом в Европе, а в понедельник встретился с президентом Франции. Среди различных тем в центре внимания были также летние Олимпийские игры в Париже, к Франции тогда будет приковано внимание всего мира.

Макрон хочет, чтобы во время проведения Олимпийских игр все страны установили и соблюдали режим прекращения огня. В марте он предложил России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр.

Глава китайского государства поддержал идею Макрона о перемирии во всех конфликтах, включая Украину, во время летних Олимпийских игр в Париже.

«Я благодарю вас за проявленную на переговорах готовность попросить все стороны установить олимпийское перемирие», - сказал Макрон, который считает, что такое перемирие может способствовать достижению всеми сторонами прочного мира в конфликтах.