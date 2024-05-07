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Китай поддерживает идею Макрона о перемирии в Украине

rus.postimees.ee
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Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин.
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поддерживает его идею установления режима прекращения огня во всех военных конфликтах.

Руководитель Китая сейчас находится с визитом в Европе, а в понедельник встретился с президентом Франции. Среди различных тем в центре внимания были также летние Олимпийские игры в Париже, к Франции тогда будет приковано внимание всего мира.

Макрон хочет, чтобы во время проведения Олимпийских игр все страны установили и соблюдали режим прекращения огня. В марте он предложил России прекратить огонь в Украине во время Олимпийских игр.

Глава китайского государства поддержал идею Макрона о перемирии во всех конфликтах, включая Украину, во время летних Олимпийских игр в Париже.

«Я благодарю вас за проявленную на переговорах готовность попросить все стороны установить олимпийское перемирие», - сказал Макрон, который считает, что такое перемирие может способствовать достижению всеми сторонами прочного мира в конфликтах.

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