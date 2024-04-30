Эстонский пловец на чемпионате Европы был в шаге от медали

«Четвертое место — это технически самое высокое место, которого я достиг в титульной гонке, что в целом очень хорошо, но я недоволен результатами с точки зрения времени, потому что ожидал от себя немного более быстрого времени. Независимо от результата, я не собираюсь сдаваться, мы с тренером проведем анализ, чтобы увидеть, что можно сделать лучше, и начнем работу с этой точки», - сказал Ликсор после соревнований.

Сузанна Кауль (S10) финишировала на чемпионате Европы на дистанции 100 м на спине на седьмом месте со временем 1.17.20. Кауль была восьмой на дистанции 50 м вольным стилем (29,22) и десятой на дистанции 100 м вольным стилем (1.05.72).

«Было очень классно вновь соревноваться с другими пловцами в борьбе за титул! Я всем довольна, и результаты оказались такими, как ожидалось. Мы продолжим работать, чтобы попасть на Паралимпийские игры в Париже!» - сказала Кауль.

Матц Топкин (S4) завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 м на спине со временем 43,90, а на дистанции 50 м вольным стилем стал девятым (44,62).

«Можно сказать, что для меня чемпионат Европы стал успешным промежуточным этапом сезона Паралимпийских игр. Примерно после полугодового перерыва в соревнованиях дистанция на 50 м на спине была почти такой же идеальной, как и можно было ожидать, при этом некоторые мелочи являются хорошим поводом для анализа. 50 метров в параллельной дисциплине – кролем – оказались значительно сложнее – сказалась мощная физическая работа на дистанции предыдущего дня, поэтому результат был не из лучших. Но время 44,62 оказалось на удивление хорошим, с учетом всех обстоятельств. За оставшееся до начала паралимпиады время я обязательно приму участие еще как минимум в одном соревновании, а летом меня ожидают еще два сбора. Все ради того, чтобы 7 сентября, дате, когда выйду на старт своей олимпийской дистанции, быть полностью подготовленным и продемонстрировать наилучшую форму», - прокомментировал Топкин.

Эстонские паралимпийцы Матц Топкин и Робин Ликсор на данный момент обеспечили себе путевки на Паралимпийские игры в Париже.