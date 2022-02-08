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«Мне 30 лет, есть другие интересы». Ирина Аввакумова намекнула на возможное завершение карьеры

Ирина Аввакумова. ФОТО: Matthias Schrader/AP

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в прыжках на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова рассказала «РБ Спорт», что после окончания сезона примет решение, завершать профессиональную карьеру или нет.

В понедельник Ирина Аввакумова вместе с Ирмой Махиней, Данилом Садреевым и Евгением Климовым завоевала серебряную медаль в соревновании смешанных команд.

— До Олимпиады были разговоры, что вы можете завершить карьеру. Какие мысли сейчас, после серебра? — вопрос Аввакумовой. — Если честно, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Мне уже 30 лет, я не мужчина-спортсмен, я девушка. У меня есть семья, другие интересы в жизни. Сейчас сложно говорить, буду ли дальше выступать или будет ли еще Олимпиада. Наверное, должен закончиться сезон, потом буду смотреть.

— Вы довольны личным выступлением на Играх? — В личных соревнованиях я была седьмой. Это неплохой результат, потому что на Кубке мира я даже в десятку не попадала. Но если говорить об амбициях — хотелось быть выше.

30-летняя Аввакумова выступает за сборную России с 2009 года. В Кубках мира она дебютировала 3 декабря 2011 года. Спортсменка является трехкратной чемпионкой Универсиады и трижды чемпионкой России, в сезоне-2013/14 она победила на этапе Кубка мира в России. Также у нее в активе три серебряных и семь бронзовых наград Кубка мира.

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