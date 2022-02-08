«Мне 30 лет, есть другие интересы». Ирина Аввакумова намекнула на возможное завершение карьеры

В понедельник Ирина Аввакумова вместе с Ирмой Махиней, Данилом Садреевым и Евгением Климовым завоевала серебряную медаль в соревновании смешанных команд.

— До Олимпиады были разговоры, что вы можете завершить карьеру. Какие мысли сейчас, после серебра? — вопрос Аввакумовой. — Если честно, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Мне уже 30 лет, я не мужчина-спортсмен, я девушка. У меня есть семья, другие интересы в жизни. Сейчас сложно говорить, буду ли дальше выступать или будет ли еще Олимпиада. Наверное, должен закончиться сезон, потом буду смотреть.

— Вы довольны личным выступлением на Играх? — В личных соревнованиях я была седьмой. Это неплохой результат, потому что на Кубке мира я даже в десятку не попадала. Но если говорить об амбициях — хотелось быть выше.