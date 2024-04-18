Будет круто! ⟩ Duo Media и Postimees предложат жителям Эстонии самую масштабную трансляцию Олимпийских игр за все времена

В этом году азарта будет больше, чем когда-либо прежде: ведь нас ожидает множество прямых трансляций с соревнований, захватывающие репортажи из Олимпийской деревни и других мест, а также всевозможные развлечения для каждого любителя спорта в специальной программе «Олимпийская студия».

Грандиозный спортивный праздник начнется со зрелищной церемонии открытия в пятницу, 26 июля, а завершатся Игры праздничным финалом в воскресенье, 11 августа. В общей сложности телезрителям и радиослушателям предложат 250 часов прямых трансляций соревнований: от легкой атлетики и плавания до игр с мячом, а также новых видов спорта этого года, таких как брейк-данс.

Спортивные трансляции также можно посмотреть на портале Postimees.

«Цель — максимально подробно осветить участие эстонских спортсменов, а также предложить прямые трансляции других популярных соревнований. В Париже – городе Олимпиады - наши журналисты каждый день будут делать захватывающие репортажи, которые доставят олимпиаду прямо на дом жителям Эстонии», - сказал Тоомас Вара, главный продюсер олимпийских трансляций Duo Media.

Юри Пихель, председатель правления Duo Media, подчеркивает важность крупных спортивных событий именно посредством прямых трансляций.

«Каждые четыре года бывает только одно место, куда прикованы взоры всего мира. В этом году это Париж. Мы очень гордимся тем, что представляем крупнейшее в мире спортивное событие эстонским телезрителям», - сказал Пихель.