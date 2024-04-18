Телеканалы Kanal 2, Duo 5, Kanal 7, Raadio Kuku и Postimees являются официальными партнерами вещания летних Олимпийских игр в Париже, которые пройдут этим летом в Эстонии.
Будет круто! ⟩ Duo Media и Postimees предложат жителям Эстонии самую масштабную трансляцию Олимпийских игр за все времена
В этом году азарта будет больше, чем когда-либо прежде: ведь нас ожидает множество прямых трансляций с соревнований, захватывающие репортажи из Олимпийской деревни и других мест, а также всевозможные развлечения для каждого любителя спорта в специальной программе «Олимпийская студия».
Грандиозный спортивный праздник начнется со зрелищной церемонии открытия в пятницу, 26 июля, а завершатся Игры праздничным финалом в воскресенье, 11 августа. В общей сложности телезрителям и радиослушателям предложат 250 часов прямых трансляций соревнований: от легкой атлетики и плавания до игр с мячом, а также новых видов спорта этого года, таких как брейк-данс.
Спортивные трансляции также можно посмотреть на портале Postimees.
«Цель — максимально подробно осветить участие эстонских спортсменов, а также предложить прямые трансляции других популярных соревнований. В Париже – городе Олимпиады - наши журналисты каждый день будут делать захватывающие репортажи, которые доставят олимпиаду прямо на дом жителям Эстонии», - сказал Тоомас Вара, главный продюсер олимпийских трансляций Duo Media.
Юри Пихель, председатель правления Duo Media, подчеркивает важность крупных спортивных событий именно посредством прямых трансляций.
«Каждые четыре года бывает только одно место, куда прикованы взоры всего мира. В этом году это Париж. Мы очень гордимся тем, что представляем крупнейшее в мире спортивное событие эстонским телезрителям», - сказал Пихель.
Делегация Duo Media и Postimees в составе 18 человек отправится в Париж, где будет работать непосредственно на месте. Кристьян Голд, Сандер Пунамяэ, Тимо Тарве, Маргус Уба и Эрки Ноол будут работать в Париже в качестве спортивных репортеров и комментаторов, обеспечивая освещение всех соревнований, в которых участвуют эстонцы. Отть Ярвела будет рассказывать слушателям Radio Kuku новости об Олимпийских играх, информируя любителей спорта о важных событиях. Спортивные репортеры Postimees Вилле Арике, Карл Юхками, Ярмо Ягомяги и фотограф Тайро Луттер будут работать, освещая события Олимпийских игр на портале.
Мастер репортажей Роальд Йоханссон предложит зрителям открыть для себя невиданные ранее стороны Парижа - столицы моды, искусства и культуры, предлагая уникальный взгляд изнутри на то, что происходит в олимпийском городе.
Тоомас Вара, главный продюсер олимпийских трансляций Duo Media, подчеркивает, что освещение Олимпийских игр еще никогда не осуществлялось в таком масштабе.
«Последние шесть месяцев наша команда буквально жила Олимпиадой», - говорит Вара, уверяя, что телезрителей и радиослушателей ждет исключительно содержательное освещение этого грандиозного спортивного события.
Помимо спортивных трансляций, во время Олимпийских игр Kanal 2 будет вести «Олимпийскую студию» - специальную программу, посвященную крупному спортивному событию. Она будет работать как днем, между соревнованиями, так и вечеров. В вечернем эфире планируется подведение итогов дня.
Производством «Олимпийской студии» занимается команда профессионалов передачи Õhtu! В программе будут прямые включения с мест соревнований, беседы с гостями программы и закадровые репортажи, посвященные Олимпиаде. «Олимпийская студия» сосредоточится не только на спорте – большое количество гостей, зрелищные конкурсы и увлекательный контент привлекут и далеких от спорта людей, дав всем возможность стать частью спортивной вечеринки века в привычное для эстонцев время.
Трансляция церемония открытия Олимпийских игр начнется вечером 26 июля на Kanal 2. Полное расписание Олимпийских игр и дополнительную информацию можно найти на сайте Postimees. Накануне телеканалы Kanal 2, Duo 5 и Kanal 7 также начали отсчет дней до большого события, а логотипы каналов оформлены в тематике Олимпийских игр.