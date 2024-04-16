Террористическая угроза может сорвать церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил, что место церемонии открытия Олимпийских игр в Париже может измениться в последнюю минуту. В настоящее время планируется провести мероприятие на реке Сена, что позволит большему количеству зрителей принять участие в мероприятии.

Макрон заявил на пресс-конференции, что обсуждаются несколько различных вариантов проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже. При этом организаторы готовы и отказаться от этого исторического события.

В частности, церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр впервые должна пройти за пределами стадиона. Изначально установлен временной промежуток, в течение которого спортсмены должны были плыть по Сене (на параде по реке проплывут 180 лодок, в том числе 94 со спортсменами), но это время может быть значительно сокращено. Также из-за угрозы терроризма есть возможность вообще перенести церемонию открытия на стадион «Стад де Франс».

Организаторам уже пришлось внести немало изменений. А именно, на церемонии открытия изначально ожидалось 600 тысяч человек, но их число сократилось вдвое. Также доступ на церемонию для обычных туристов ограничен, пройти можно будет только по билетам.

«Это будет уникальная церемония открытия. Мы можем и сделаем это! Планы B и C также имеются. Мы готовимся к ним параллельно и постоянно анализируем различные возможности или проблемные места», - передало слова Макрона французское издание RMC.

Французы встревожены угрозами со стороны различных террористических группировок. На прошлой неделе террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) угрожала нападениями во время матчей Лиги чемпионов в Париже, Мадриде и Лондоне.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.