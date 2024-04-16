Чемпион мира опасается хаоса на Олимпийских играх

После произошедшего в прошлом месяце в Москве теракта уровень террористической угрозы в Париже существенно возрос. На минувшей неделе террористическая группировка ИГ пригрозила атаковать четыре стадиона, на которых проводятся матчи четвертьфинала Лиги чемпионов, а французские власти заявили, что ужесточат меры безопасности перед матчем «Пари Сен-Жермен» с «Барселоной».

Организаторы Олимпийских игр, в свою очередь, сообщили, что во время Игр им будут помогать военные. Дюплантис, олимпийский чемпион Токио 2021 года и рекордсмен мира, уже испытал на себе атмосферу хаоса большого города.

«Тогда наступит хаос, потому что Париж уже хаотичен. Если добавить к этому еще и Олимпийские игры, то люди будут повсюду и будет многое происходить, - сказал Дюплантис Expressen. - Во время Олимпиады мы будем много находиться в своём собственном «пузыре». Надеюсь, после соревнований мы не станем часто выходить на улицу. Я не думаю об этом слишком много».

Летняя Олимпиада в Париже начнется через 101 день, многие места для соревнований расположены в чете города.