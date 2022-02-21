Милан Кортина-2026: пошел обратный отсчет

В 2026 году зимняя Олимпиада вернется в знаковый для себя регион, передает портал olympics.com. Игры Милан Кортина-2026 ставят цель оставить после себя наследие на долгие годы, а также способствовать устойчивому развитию городов-организаторов и их регионов в сферах экономики, окружающей среды и общественной жизни.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители станут свидетелями дебюта ски-альпинизма в программе соревнований.

Милан Кортина-2026 станет третьей зимней Олимпиадой в Италии, которая принимала Игры в 1956 году в Кортине и в 2006 году в Турине.

Зимние Олимпийские игры вернутся на север Италии спустя 70 лет после Кортины-1956 и два десятка лет после Турина-2006. Соревнования пройдут сразу в трех регионах. Кортина расположена в центре Доломитовых Альп, тогда как Милан является столицей Ломбардии. В целом площадь 14 спортивных объектов составит 22 квадратных километра, а раскинутся они от Ломбардии до Венето, включая провинции Тренто и Больцано.

Соревнования в помещениях пройдут преимущественно в миланском кластере, тогда как кластер Кортины примет соревнования под открытым небом.

Олимпиада соберет около 3500 спортсменов из 93 государств. Также ожидается, что на праздник приедет около двух миллионов зрителей.

Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года на миланском стадионе «Сан-Сиро», а церемония закрытия – 22 февраля на арене в Вероне.

В 2026 году в программе зимней Олимпиады дебютирует ски-альпинизм.

Он пополнит семью из семи видов спорта, медали в которых разыгрывались в 2022 году в Пекине. Ски-альпинизм сочетает в себе восхождение в горы с лыжами с последующим спуском на них.

Медали будут вручаться в спринте и индивидуальных гонках среди женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете. Те же пять дисциплин были представлены на зимней юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне, где соревнования по ски-альпинизму впервые проводились под эгидой МОК.