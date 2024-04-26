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Еще двое спортсменов представят Эстонию на Олимпийских играх!

rus.postimees.ee
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Карл-Мартин Раммо.
Карл-Мартин Раммо. Фото: Ivan Alvarado

В состав отправляющейся в Париж олимпийской сборной Эстонии накануне вошли сразу два яхтсмена.

Ингрид Пууста и Карл-Мартин Раммо выполнили нормативы на последнем в их дисциплине квалификационном соревновании во Франции во время регаты в Йере.

Для Пууста, которая на Олимпиаде будет выступать в классе IQ-Foil и для Раммо, который выступает в классе ILCA 7 (бывший Laser Standard) это не первая Олимпиада.

Раммо обеспечил свою квалификацию в условиях крайне плотной конкуренции – ему нужно было войти в тройку лучших, и он занял второе место.

На данный момент в составе олимпийской сборной Эстонии 12 человек.

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