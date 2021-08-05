Видео ⟩ Неразбериха в Токио: российскому десятиборцу показали белый флаг, но тут планка упала

Судьи не засчитали прыжок российского легкоатлета Ильи Шкуренева в мужском десятиборье. Спортсмен показал результат 2,02 м.

После выполнения прыжка спортсмен успел сойти с мата, а судья поднял белый флаг, засчитав попытку. Однако сразу после этого планка, через которую прыгал россиянин упала. Это стало поводом для долгого обсуждения, в результате которого было принято решение аннулировать попытку россиянина.

Лучшая из засчитанных попыток Шкуренева — 1,99 м, что позволило ему занять только десятую строчку.