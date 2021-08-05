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Видео ⟩ Неразбериха в Токио: российскому десятиборцу показали белый флаг, но тут планка упала

Российский десятиборец Илья Шкуренев взял высоту 2,02 м, успел сойти с мата, а судья поднял белый флаг, засчитав попытку. Но позднее результат аннулировали,пишет Postimees.

Судьи не засчитали прыжок российского легкоатлета Ильи Шкуренева в мужском десятиборье. Спортсмен показал результат 2,02 м.

После выполнения прыжка спортсмен успел сойти с мата, а судья поднял белый флаг, засчитав попытку. Однако сразу после этого планка, через которую прыгал россиянин упала. Это стало поводом для долгого обсуждения, в результате которого было принято решение аннулировать попытку россиянина.

Лучшая из засчитанных попыток Шкуренева — 1,99 м, что позволило ему занять только десятую строчку.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала протест на решение судей, но его не приняли.

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