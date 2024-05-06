Лучница Реэна Пярнат пробилась на Олимпийские игры

Реена Пярнат накануне в предварительном раунде в ветреную погоду набрала 649 (322+327) очков, что обеспечило ей высокое четвертое место в дуэльных поединках. Дальнейшие соревнования также сложились для нее успешно, и она завоевала путевку на Летнюю олимпиаду.

Этим летом Пярнат ожидают уже третьи Олимпийские игры. Она дебютировала на Олимпийских играх в 18 лет - в 2012 году в Лондоне. Три года назад на Олимпийских играх в Токио она стала первой эстонской лучницей, выигравшей матч на Олимпийских играх.

Помимо Пярнат, в Эссене олимпийскую мечту пытались реализовать также Трийну Лилиенталь, Бесси Касак и Мартин Рист. Лилиенталь и Касак заняли 35-е и 54-е места соответственно в предварительном раунде женских соревнований. В дуэльной стрельбе у обеих турнир завершился во втором раунде. Рист был 52-м среди 81 лучника в предварительном туре. Он также дошел до второго раунда.