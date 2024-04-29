Официально В Париж поедет лишь одна эстонская фехтовальщица

Первоначально в соревнованиях европейской зоны олимпийской квалификации, проходивших в Дифферданже (Люксембург) должен был участвовать Стен Прийнитс, но Эстонский фонд антидопинговой и спортивной этики (EADSE) отстранил его от участия в соревнованиях, поскольку он трижды не был на месте для прохождения допинг-теста.

Таким образом на турнир попал второй фехтовальщик Эстонии Дьячук, которому нужно было выиграть турнир в Люксембурге, чтобы претендовать на Олимпиаду. 25-летний Дьячук, имевший в подгруппе три победы и столько же поражений, во втором туре основной таблицы проиграл со счетом 9:15 швейцарцу Алексису Баярду.

Последняя олимпийская путевка досталась голландскому фехтовальщику Тристану Тулену, на счету которого всего одно поражение в подгруппе. В основной таблице он очень убедительно разгромил всех своих соперников, в финале победил венгра Мигеля Фразао со счетом 15:6.

Поэтому Эстонию на парижской Олимпиаде будет представлять только Дифферт, которая начнет соревнования 27 июля.