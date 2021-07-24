Postimees в Токио ⟩ Беляева, одержавшая победу над действующей чемпионкой Европы: мы обе боялись

«Глядя на счет, можно сказать, что это было очень легко, но соперница была сильной. Она действующий чемпион Европы, попавшая на Олимпиаду по рейтингу», - сказала Беляева после матча.

По словам эстонской спортсменки, чувствовалось, что они обе боялись проиграть. «Все боялись: она боялась, я тоже. Здесь побеждает тот, кто немного смелее и кто не так нервничает», - сказала Беляева. Важна ли агрессия? Беляева отметила, что в некоторой степени важна, но с этим не стоит перебарщивать.