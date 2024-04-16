Галерея ⟩ Сегодня будет зажжен Олимпийский огонь

Затем огонь Олимпиады начнет свое путешествие – сначала он отправится в Афины, где будет доставлен на корабль «Белем» и пересечет Средиземное море, прибыв в Марсель.

Эстафета олимпийского огня во Франции начнется 8 мая 2024 года и продемонстрирует красоту и разнообразие Франции, ее историю и исключительные ландшафты, а также станет отражением знаний, традиций и талантов страны, пишет Olympic.com

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

А накануне состоялась репетиция зажжения Олимпийского огня. Смотрите галерею.