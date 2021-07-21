В Японии на одном из стадионов Олимпиады видели медведя

«Вчера рано утром охранник обнаружил медведя на стадионе Адзума. Мы также получили аналогичную информацию сегодня утром», — сказал представитель полиции. По сообщениям местных СМИ, медведь высотой чуть менее метра до сих пор не найден, несмотря на то что власти проводили поиски в течение ночи. «Мы не смогли найти и поймать медведя. И, хотя на стадионе не будет зрителей, мы начеку и ищем медведя в том районе», — добавил он.