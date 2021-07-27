Прямая трансляция ⟩ Соревнования по плаванию: финальные заплывы
Во вторник, 27 июля, ранним утром портал Rus.Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования по плаванию.
Во вторник, 27 июля, ранним утром портал Rus.Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования по плаванию.
Время
Дистанция
04:40-04:51
Мужчины, 200 м вольным стилем
04:51-04:59
Женщины, 100 м на спине
04:59-05:07
Мужчины, 100 м на спине
05:15-05:25
Женщины 100 м брассом
Комментируют журналист Стас Кузнецов и тренер по плаванию Дмитрий Пютсепп.