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Прямая трансляция ⟩ Соревнования по плаванию: финальные заплывы

Во вторник, 27 июля, ранним утром портал Rus.Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования по плаванию.

Время

Дистанция

04:40-04:51

Мужчины, 200 м вольным стилем

04:51-04:59

Женщины, 100 м на спине

04:59-05:07

Мужчины, 100 м на спине

05:15-05:25

Женщины 100 м брассом

Комментируют журналист Стас Кузнецов и тренер по плаванию Дмитрий Пютсепп.

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