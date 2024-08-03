Качество воды в реке Сена снова ухудшилось, что сделало невозможным тренировки смешанных команд по триатлону на Олимпийских играх в Париже, пишет «Европейская Правда».
Сена снова слишком грязная: олимпийцы не могут тренироваться
Недавние дожди вновь сделали реку небезопасной для плавания, что привело к отмене всех тренировок по индивидуальным триатлонным соревнованиям.
Несмотря на серьезные опасения по поводу индивидуальных мужских и женских соревнований, они все же состоялись в среду, после того как в последний момент вода была признана безопасной для купания.
Мужские соревнования были перенесены на один день.
Несмотря на новую задержку и споры, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что «триатлон прошел с большим успехом», и «спортсмены остались довольны».
Многие олимпийцы после соревнований в среду выразили недовольство из-за того, что им пришлось плавать в реке с высоким уровнем бактерий кишечной палочки.
Помимо смешанного триатлона, на следующей неделе в Сене планируются соревнования по плаванию на 10 км на открытой воде среди мужчин и женщин.
На протяжении многих лет Франция прилагала значительные усилия для улучшения качества воды в Сене, инвестировав около 1,4 миллиарда евро в последние годы, чтобы река могла быть использована для проведения олимпийских мероприятий.