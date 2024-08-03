Сена снова слишком грязная: олимпийцы не могут тренироваться

Недавние дожди вновь сделали реку небезопасной для плавания, что привело к отмене всех тренировок по индивидуальным триатлонным соревнованиям.

Несмотря на серьезные опасения по поводу индивидуальных мужских и женских соревнований, они все же состоялись в среду, после того как в последний момент вода была признана безопасной для купания.

Мужские соревнования были перенесены на один день.

Несмотря на новую задержку и споры, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил на пресс-конференции, что «триатлон прошел с большим успехом», и «спортсмены остались довольны».

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Многие олимпийцы после соревнований в среду выразили недовольство из-за того, что им пришлось плавать в реке с высоким уровнем бактерий кишечной палочки.

Помимо смешанного триатлона, на следующей неделе в Сене планируются соревнования по плаванию на 10 км на открытой воде среди мужчин и женщин.

На протяжении многих лет Франция прилагала значительные усилия для улучшения качества воды в Сене, инвестировав около 1,4 миллиарда евро в последние годы, чтобы река могла быть использована для проведения олимпийских мероприятий.