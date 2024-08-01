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Олимпиада

После олимпийского заплыва в Сене триатлонистов рвало

rus.postimees.ee
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Триатлонист прыгает в реку Сену.
Триатлонист прыгает в реку Сену. Фото: Postimees

The Daily Mirror пишет об отравлении триатлониста Тайлера Миславчука. Канадского спортсмена стошнило после пересечения финишной черты на Олимпийских играх в Париже.

Миславчук, финишировавший на девятом месте, попал под камеры в момент, когда его стошнило сразу после завершения изнурительной гонки, включавшей 1,5 км плавания, 40 км езды на велосипеде и десяти километров бега. Неприятная сцена была показана в прямом эфире.

New York Post передает, что спортсмена вырвало около десяти раз. На плохое самочувствие из-за грязной воды пожаловались и другие триатлонисты.

Алекс Йи завоевал победу в мужском триатлоне, получив пятую золотую медаль для команды Великобритании на Олимпийских играх. Он приложил усилия, чтобы сократить разрыв в 15 секунд с Хейденом Уайлдом из Новой Зеландии, улучшив результат на серебряную медаль, завоеванную им в Токио три года назад.

В женской гонке Бет Поттер завоевала бронзовую медаль для команды Великобритании, а Кассандра Бюгран заняла первое место в лидирующей группе из четырех спортсменов, обеспечив победу хозяевам соревнований, команде Франции.

Подготовка к триатлону была омрачена плохим качеством воды в Сене из-за сильных дождей. Мужская гонка была первоначально запланирована на вторник, но была отложена до тех пор, пока реку не признанали безопасной для плавания.

До июня уровень кишечной палочки (E.coli) в реке превышал допустимый уровень, установленный спортивными федерациями, в десять раз. В среду утром были проведены тесты, и уровень бактерий был признан достаточно безопасным для проведения соревнований.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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