The Daily Mirror пишет об отравлении триатлониста Тайлера Миславчука. Канадского спортсмена стошнило после пересечения финишной черты на Олимпийских играх в Париже.
После олимпийского заплыва в Сене триатлонистов рвало
Миславчук, финишировавший на девятом месте, попал под камеры в момент, когда его стошнило сразу после завершения изнурительной гонки, включавшей 1,5 км плавания, 40 км езды на велосипеде и десяти километров бега. Неприятная сцена была показана в прямом эфире.
New York Post передает, что спортсмена вырвало около десяти раз. На плохое самочувствие из-за грязной воды пожаловались и другие триатлонисты.
Swim the River Seine they said.— Priyant (@Priyant1987) July 31, 2024
It'll be fun they said 😭#Triathlon #Paris2024 #Olympics https://t.co/L1f4PN95VU pic.twitter.com/yiUJTKNBBk
Алекс Йи завоевал победу в мужском триатлоне, получив пятую золотую медаль для команды Великобритании на Олимпийских играх. Он приложил усилия, чтобы сократить разрыв в 15 секунд с Хейденом Уайлдом из Новой Зеландии, улучшив результат на серебряную медаль, завоеванную им в Токио три года назад.
В женской гонке Бет Поттер завоевала бронзовую медаль для команды Великобритании, а Кассандра Бюгран заняла первое место в лидирующей группе из четырех спортсменов, обеспечив победу хозяевам соревнований, команде Франции.
Подготовка к триатлону была омрачена плохим качеством воды в Сене из-за сильных дождей. Мужская гонка была первоначально запланирована на вторник, но была отложена до тех пор, пока реку не признанали безопасной для плавания.
До июня уровень кишечной палочки (E.coli) в реке превышал допустимый уровень, установленный спортивными федерациями, в десять раз. В среду утром были проведены тесты, и уровень бактерий был признан достаточно безопасным для проведения соревнований.