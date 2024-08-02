Знаменитый десятиборец Кевин Майер все-таки не выступит на Олимпиаде

Спортсмен получил травму на дистанции 110 метров с барьерами на этапе парижской Бриллиантовой лиги 8 июля и объявил в среду, что, скорее всего, не сможет стартовать на Олимпийских играх. Свое решение он подтвердил в четверг вечером.

32-летний француз, которого в последние годы мучили травмы, написал в социальных сетях, что отказался от участия в Олимпийских играх, потому что не сможет достойно конкурировать с соперниками.

Майер - двукратный серебряный призер Олимпийских игр и считался одной из самых ярких звезд французской сборной. Кевин Майер становился чемпионом мира в 2017 и 2022 годах.

К сожалению, кроме Майера, не будет и еще нескольких знаменитых спортсменов. Так, из-за травмы спины с соревнований снялся действующий чемпион мира Пирс Лепаж. Ему необходима операция. Не будет и немца Мануэля Эйтеля, заболевшего накануне коронавирусом.

Уже совсем скоро мы увидим на соревнованиях наших легкоатлетов: Карела Тильга, Йоханнеса Эрма и Янека Ыйглане. Смотрите трансляцию!

