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Олимпиада

Знаменитый десятиборец Кевин Майер все-таки не выступит на Олимпиаде

rus.postimees.ee
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Кевин Майер.
Кевин Майер. Фото: Kirill Kudryavtsev

Француз Кевин Майер, набравший 9126 очков и установивший тем самым в 2018 году мировой рекорд, пропустит парижское олимпийское десятиборье из-за травмы подколенного сухожилия.

Спортсмен получил травму на дистанции 110 метров с барьерами на этапе парижской Бриллиантовой лиги 8 июля и объявил в среду, что, скорее всего, не сможет стартовать на Олимпийских играх. Свое решение он подтвердил в четверг вечером.

32-летний француз, которого в последние годы мучили травмы, написал в социальных сетях, что отказался от участия в Олимпийских играх, потому что не сможет достойно конкурировать с соперниками.

Майер - двукратный серебряный призер Олимпийских игр и считался одной из самых ярких звезд французской сборной. Кевин Майер становился чемпионом мира в 2017 и 2022 годах.

К сожалению, кроме Майера, не будет и еще нескольких знаменитых спортсменов. Так, из-за травмы спины с соревнований снялся действующий чемпион мира Пирс Лепаж. Ему необходима операция. Не будет и немца Мануэля Эйтеля, заболевшего накануне коронавирусом.

Уже совсем скоро мы увидим на соревнованиях наших легкоатлетов: Карела Тильга, Йоханнеса Эрма и Янека Ыйглане. Смотрите трансляцию!

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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