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Олимпиада

Прямой эфир ОИ в Париже. Наши легкоатлеты вступают в борьбу - пройдут ли они квалификацию?

rus.postimees.ee
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Янек Ыйглане, Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Элизабет Пихела - все они выступят на сегодняшних квалификационных соревнованиях.

В сегодняшней трансляции стометровый забег десятиборья и метание молота (отборочный норматив 77 м) среди мужчин, у женщин - прыжки в высоту. Все это - квалификационные соревнования перед выходом в полуфиналы. 

Смотрим и переживаем. Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
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