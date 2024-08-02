Янек Ыйглане, Карел Тильга, Йоханнес Эрм и Элизабет Пихела - все они выступят на сегодняшних квалификационных соревнованиях.
Прямой эфир ⟩ ОИ в Париже. Наши легкоатлеты вступают в борьбу - пройдут ли они квалификацию?
В сегодняшней трансляции стометровый забег десятиборья и метание молота (отборочный норматив 77 м) среди мужчин, у женщин - прыжки в высоту. Все это - квалификационные соревнования перед выходом в полуфиналы.
Смотрим и переживаем. Трансляцию комментируют Стас Кузнецов и Инна Мельникова.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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