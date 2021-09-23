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Олимпиада-2022, скорее всего, пройдет при пустых трибунах. Решение ожидается в октябре

Олимпиада. ФОТО: David Stockman

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что Олимпиада-2022 в Пекине, скорее всего, пройдет при пустых трибунах, пишет Sports.

«Решение, будут ли болельщики на играх в Пекине, мы ожидаем в октябре, и, насколько я понимаю, ситуация будет такой же, как на играх в Токио: болельщиков на трибунах не будет, гостей не будет.

Томас Бах не смог пригласить в Токио даже свою жену», – сказал Фазель.

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