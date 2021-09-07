Глава оргкомитета Токио-2020: "Не могу сказать, что Игры были на сто процентов успешными"
Глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото оценила организацию Олимпийских игр, которые прошли на фоне пандемии коронавируса, пишет Sports.
Глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото оценила организацию Олимпийских игр, которые прошли на фоне пандемии коронавируса, пишет Sports.
«Горжусь, что Япония провела Олимпийские и Паралимпийские игры, с начала пандемии ставшие первыми в мире событиями глобального масштаба, и передала эстафету Парижу (столице Олимпиады 2024 года – прим.).
Но так как мы не могли провести Игры в Токио в полном объеме, поэтому я не могу сказать, что они были на 100% успешными. Успешные они или нет, думаю, это определит история», – сказала Хашимото.
«Благодаря усилиям многих людей, включая официальных лиц Игр, волонтеров и медиков, мы смогли завершить Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио в безопасных условиях», – добавил генеральный секретарь Правительства Японии Кацунобу Като.