Глава оргкомитета Токио-2020: "Не могу сказать, что Игры были на сто процентов успешными"

«Горжусь, что Япония провела Олимпийские и Паралимпийские игры, с начала пандемии ставшие первыми в мире событиями глобального масштаба, и передала эстафету Парижу (столице Олимпиады 2024 года – прим .).

Но так как мы не могли провести Игры в Токио в полном объеме, поэтому я не могу сказать, что они были на 100% успешными. Успешные они или нет, думаю, это определит история», – сказала Хашимото.