В МОК подтвердили, что карате исключили из программы Олимпиады-2024

Несмотря на призывы оставить карате в олимпийской программе, организаторы и МОК подтвердили, что карате был исключен из программы Олимпийских игр. Кроме карате, в программу Игр в Париже вновь не попал бейсбол и софтбол, но организаторы объявили, что появится другой новый вид спорта – брейк-данс. Карате дебютировало на Олимпийских играх в Токио (Япония). В этом виде спорта было разыграно шесть комплектов наград.