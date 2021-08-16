Британский призер ОИ-2020 объяснил обнаружение допинга в его пробе ошибкой в маркировке

В его пробе были найдены запрещенные вещества остарин и S-23. Это означает, что его товарищи по команде по спринту (Зарнел Хьюз, Ричард Килти и Митчелл-Блэйк) столкнутся с потерей своих серебряных медалей, поскольку олимпийские правила предусматривают, что вся команда должна лишиться своей медали, даже если только один участник даст положительный результат на допинг. Резервный образец пробы Уджи в настоящее время тестируется, чтобы выяснить, содержит ли он также препараты, повышающие производительность, и, если это окажется так, Уджа собирается заявить, что запрещенные препараты не были указаны в качестве ингредиентов в легальных добавках, которые он принимал во время Игр.