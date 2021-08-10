Алина Кабаева: судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой и сделала его хорошо, без ошибок, ей выставляли оценки 6 минут, хотя у нас, в нашем виде спорта, если ты делаешь все хорошо без ошибок, можно подождать минуту-две, но не 6 минут. Это говорит о чём? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень. Да, Ашрам — хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — приводит слова Кабаевой «РИА Новости».