Дина Аверина: сегодня заметила — мы всем надоели. Соперницы радовались, что я проиграла

«Моя совесть чиста, надеялась, что выиграю. Для себя прошла четыре вида хорошо, без потерь. Я знала, какие я могла получить оценки при идеальном исполнении и какие получала. Нас сегодня занижали. Ариша пришла после булав и сказала, что сделала их идеально, что очень счастлива. А оценку ей занизили на два балла. Мамун очень сильно расстроилась. Мы столько к этому шли, а сегодня было просто несправедливо. Устали, что мы постоянно выигрывали, поэтому занижали. Оценки долго выставляли. Я сразу поняла, что они подсчитывают, чтобы я не выиграла. Такое уже было на чемпионате Европы, когда болгарка обогнала меня и заняла второе место, а я третье. Я даже спросила у Ариши: "Поставят?". Она сказала, что нет. Такое было судейство сегодня. Ариша была расстроена, что проиграла. Я была расстроена, что я проиграю. Плакали очень долго. Мы хорошо со всеми общаемся, но сегодня я заметила, что мы всем надоели. Соперницы радовались, что я проиграла», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата».