Белорусские спортсмены о своем отъезде: "После Олимпиады за нами бы пришли"

Андрей Кравченко: Кристина очень эмоциональная, я думаю, что ее сильно зацепило то, что ее хотели всунуть на эту дистанцию 400 метров. Это совсем другая дистанция, и спортсмены это прекрасно понимают. Я думаю, она даже не представляла, к чему это может привести. Это все было на эмоциях. В любом случае, она была права в этой ситуации.

- А сейчас вы с ней общаетесь?

Яна Максимова: Да, мы общаемся. Есть люди, которые ее поддерживают. Сейчас она точно так же, как и я, ничего не боится, а это очень классное чувство: знать, что нигде здесь нет ОМОНа, который приедет и схватит. Если бы мы так сидели в Беларуси, к нам могли бы приехать и нас упаковать.

- Что, на ваш взгляд, показала история с Тимановской?

Андрей Кравченко: Она еще раз показала истинную ситуацию с режимом Лукашенко, показала, как они поступают с людьми. Эту ситуацию можно было замять, а не раздувать на ровном месте международный скандал. Можно было подождать, пока Кристина успокоится, и потом с ней поговорить. А они сразу начали "мочить" своими методами, унижать, оскорблять, психологически давить. Мы увидели, как работает эта система. Человека хотели депортировать с Олимпийских игр!

- Какое значение имеет спорт и эта Олимпиада для Александра Лукашенко и его режима?

Андрей Кравченко: За счет Олимпиады, за счет спорта он хочет усилить свою легитимность. Если бы Чемпионат мира по хоккею состоялся в Минске, тем, кто на него приехал, пришлось бы пожимать руку Лукашенко. Он так повышает свою легитимность - через спорт, через спортсменов, на Олимпиаде постоянно красно-зеленый флаг поднимается. Но мы видим, что это не очень хорошо получается. Потому что этот режим сам себя и закапывает.

- Андрей, вы были первым спортсменом, подписавшим открытое письмо к властям. После этого вас исключили из сборной. Почему вы тогда это сделали?

Андрей Кравченко: Меня мой тренер всегда учил, что борьба должна быть честной. И когда я увидел, как власть себя ведет, когда потенциальных кандидатов в президенты стали сажать в тюрьму, создавать какие-то провокации, когда с бюллетенями выпрыгивали из окон, чтобы люди не видели, меня это очень сильно возмутило, и я сказал: я не хочу жить в такой стране, где такая власть, где вранье.

- На вас оказывали какое-то давление после этого?

Андрей Кравченко: После выборов, когда началась наша активность, ко мне домой приезжал замминистра. Он взял с собой двух огромных дзюдоистов, наверное, чтобы напугать меня, чтобы я прекратил свою деятельность. Он мне прямым текстом сказал: "Подумай о себе, о своей жене, о ребенке! Куда ты лезешь? Прекращай".