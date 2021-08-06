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Международный олимпийский комитет лишил аккредитации на Играх в Токио двух белорусских спортивных чиновников, которые причастны к делу легкоатлетки Кристины Тимановской. Ее пытались насильно вернуть на родину после того, как она публично раскритиковала руководство сборной, пишет Би-би-си.

В заявлении МОК, опубликованном в "Твиттере", сказано, что главный тренер белорусской легкоатлетической сборной Юрий Моисевич и представитель команды Артур Шумак были вынуждены покинуть Олимпийскую деревню.

Против них ведется расследование, в ходе которого олимпийские чиновники пытаются установить все обстоятельства дела Тимановской, которая отказалась возвращаться в Минск и приехала в Варшаву, где ей предоставлено убежище.

Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио после того, как она публично возмутилась намерением чиновников заставить ее принимать участие в забеге на 400 метров, к которому она никогда не готовилась и который считает для себя невозможным с физической точки зрения.

"В интересах благополучия атлетов Национального олимпийского комитета Беларуси, которые все еще находятся в Токио, в качестве предварительной меры МОК […] отменил аккредитацию двух тренеров, - сказано в заявлении комитета. - От этих двух тренеров потребовали немедленно покинуть Олимпийскую деревню - и они это сделали. Им предоставят возможность высказаться".

"Я почувствовала полное неуважение к себе"

Тимановская заявила в интервью Русской службе Би-би-си, что пока не решила, будет ли официально обращаться к властям Польши с просьбой о предоставлении статуса беженца.

Она также объяснила, что чиновники приняли решение о том, что она должна бежать на 400 метров, не посоветовавшись с ней - и ей о нем даже не сообщили. "Я попыталась связаться с представителем нашей команды, написала ему, он мне не ответил, - сказала Тимановская. - Я подождала час, написала ему еще раз, он прочитал, но опять мне не ответил. И в этот момент у меня взяли верх эмоции, потому что я почувствовала полное неуважение к себе".

Когда Тимановскую отвезли в аэропорт Токио, чтобы посадить на самолет в направлении Минска, она обратилась за помощью к японской полиции. Позже она сказала, что возвращаться домой для нее небезопасно, однако в будущем она очень хочет это сделать.

Муж Тимановской также получил польскую гуманитарную визу в Польшу.