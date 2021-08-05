МОК формирует список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской

«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», – сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси объявил, что Тимановская прекратит выступление на Олимпиаде в Токио в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Незадолго до этого легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.

Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Она обратилась в МОК за помощью.

«МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности.