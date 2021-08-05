МОК формирует список свидетелей по делу легкоатлетки Тимановской
Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
Международный олимпийский комитет (МОК) формирует список свидетелей по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.
«Дисциплинарное разбирательство было открыто вчера. Сейчас решается, кто должен быть опрошен по этому делу, кто должен быть услышан. Процесс продолжается», – сказал директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси объявил, что Тимановская прекратит выступление на Олимпиаде в Токио в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Незадолго до этого легкоатлетка раскритиковала руководство сборной страны, узнав, что ее заявили на эстафету 4х400 м.
Позже Тимановская сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио. Она обратилась в МОК за помощью.
«МОК быстро отреагировал, мы в тот же день вышли на контакт с Тимановской, сработали по вопросам ее состояния, здоровья, безопасности.
Посмотрим, чем все закончится, какие дисциплинарные меры могут последовать», – также заявил Адамс.