Латвийские волейболистки проиграли в полуфинале Олимпиады. Впереди матч за бронзу

В полуфинале олимпийского турнира Граудиня и Кравченока потерпели поражение от австралийского дуэта Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси. Матч завершился со счетом 0:2 (21:23, 13:21).

Таким образом, на дебютной для себя Олимпиаде Тина Граудиня и Анастасия Кравченока дошли до полуфинала. Далее латвийских спортсменок ожидает поединок за бронзовые медали против Анук Верже-Депре и Джоаны Хайдрих из Швейцарии. Игра состоится 6 августа в 4:00.

Сегодня также состоится полуфинал в мужских соревнованиях, в котором латвийские пляжные волейболисты Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс сыграют с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Серумом. Начало игры в 15:00.

Напомним, латвийские «пляжницы» стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).

В 1/8 финала Граудиня и Кравченока победили Надежду Макрогузову и Светлану Холомину (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). Путевку в полуфинал латвийские спортсменки обеспечили себе благодаря победе над канадками Хизер Бансли и Бренди Вилкерсон (2:1).