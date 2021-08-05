На Олимпиаде в Токио зарегистрирован 31 новый случай COVID-19

По их данным, среди зараженных еще одна спортсменка из сборной Греции по синхронному плаванию. Таким образом, общее число участниц сборной Греции по синхронному плаванию, у которых был обнаружен COVID-19, достигло шести человек.

В среду Олимпийский оргкомитет сообщил, что пять человек из греческой команды по синхронному плаванию получили положительный результат теста на коронавирус.

Оргкомитет "Токио-2020" отстранил греческих синхронисток от соревнований.

Отмечается, что в четверг выявлено самое большое число случаев COVID-19 среди лиц, связанных с Олимпиадой, с июля. Днем ранее было зарегистрировано 29 случаев.